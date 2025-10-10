Aya Nakamura mène la danse dans le clip de son nouveau single "Désarmer"

Pourtant, l’interprète de "Baddies" semble nous dévoiler ses secrets amoureux quand elle entame son refrain envoûtant, "il use de ses charmes, ses yeux me désarment, j’aime ce petit jeu dans l'fond", laissant planer le doute sur celui qui a su la conquérir. De quoi nuancer sa posture de "femme alpha" dans ce clip audacieux où elle règne en véritable bourreau des cœurs.

Après son feat avec Guy2Bezbar, la reine Aya reprend donc la main en solo avec "Désarmer" avant de remporter, peut-être, un NRJ Music Awards, le 31 octobre prochain, en direct de Cannes. Aya Nakamura est en effet nommée, cette année, dans les catégories "Artiste Féminine Francophone" et "Social Hit".



