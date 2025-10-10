Aya Nakamura mène la danse dans le clip de son nouveau single "Désarmer"

Le clip de "Désarmer", sorti jeudi 9 octobre au soir, a déjà largement dépassé les 150.000 vues sur Youtube et affole les commentaires. On parle d’un son "chic" qui signe le come-back très attendu d’une Aya Nakamura en pleine maitrise. Après "Daddy", Yanis Challab signe un nouveau clip langoureux et drôle, dont la trame contraste avec les paroles du single.
Le clip s’ouvre sur les regards de plusieurs hommes tournés vers Aya Nakamura en femme fatale qui descend un escalier luxueux avec élégance. On peut ensuite la voir se livrer à une session de speed dating où aucun homme ne parvient à la séduire. Tous les prétendants, désarmés par tant d’assurance, finissent par se battre pour Aya qui préside cette rixe avec un aplomb inébranlable.
Pourtant, l’interprète de "Baddies" semble nous dévoiler ses secrets amoureux quand elle entame son refrain envoûtant, "il use de ses charmes, ses yeux me désarment, j’aime ce petit jeu dans l'fond", laissant planer le doute sur celui qui a su la conquérir. De quoi nuancer sa posture de "femme alpha" dans ce clip audacieux où elle règne en véritable bourreau des cœurs.
Après son feat avec Guy2Bezbar, la reine Aya reprend donc la main en solo avec "Désarmer" avant de remporter, peut-être, un NRJ Music Awards, le 31 octobre prochain, en direct de Cannes. Aya Nakamura est en effet nommée, cette année, dans les catégories "Artiste Féminine Francophone" et "Social Hit".
NRJ Music Awards : les votes sont ouverts, soutenez Aya Nakamura et vos artistes préférés ici :