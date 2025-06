Aya Nakamura, Gims… Shaggy donne son avis sur les hits français du moment

"Baddies" d'Aya Nakamura

Passons ensuite au dernier titre de l'artiste française la plus écoutée dans le monde : Aya Nakamura. Intitulé "Baddies", ce morceau est né d'une collaboration avec le maître du zouk et du kompa actuel, Joé Dwèt Filé. Entre sensualité et rythme chaloupé, les deux artistes ont su allier leurs univers pour concocter un morceau frais, parfaitement calibré pour l'été.

Et dès les premières notes, Shaggy semble conquis. "Avec ce type de chanson, ce genre de rythme, nous, les Jamaïcains, on dit que si on ondule pas notre corps, c'est que ça ne marche pas", assure celui qui s'est également dit fan de Billie Eilish.