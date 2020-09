Ava Max tease son nouveau morceau «OMG What’s Happening»

Ava Max, son album sortira le 14 septembre

Encore quelque semaines à attendre et les fans d’Ava Max pourront découvrir son nouvel album intitulé «Heaven & Hell». Disponible à partir du 14 septembre prochain, l’opus comporte déjà deux singles dont «OMG What’s Happening» ou encore «Who’s Laughing Now». Dans une vidéo partagée sur Instagram, l’artiste est fière de présenter ce projet inédit.

«Je rêve de ce jour depuis si longtemps et je suis très heureuse de vous annoncer que mon nouvel album sortira le 18 septembre! Vous êtes là depuis le début et à chacun de mes pas, et j’ai hâte de vous faire découvrir mes chansons. Mon coeur pourrait éclater… Ces chansons seront bientôt les vôtres.»