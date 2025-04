Angèle : son titre inédit "A Little More" est enfin disponible

Depuis la sortie de "Nonante-cinq" en 2024, l’artiste belge nous a plutôt habitués aux collaborations, qu’elles soient francophones ou internationales. Depuis son succès lors de la soirée de clôture des Jeux Olympiques de Paris, aux côtés de Kavinsky et le groupe Phoenix, les fans s’impatientent de retrouver leur idole avec un nouveau projet.

A défaut d'un album, ils peuvent se satisfaire du titre inédit "A Little More" que la star de "Libre" vient de dévoiler. Un morceau utilisé dans la pub réalisée par Jean-Pierre Jeunet ("Le fabuleux destin d’Amélie Poulain", "Un long dimanche de fiançailles") pour le nouveau parfum Chanel, dont l'artiste belge est l'égérie.

Sur sa la création du titre, la chanteuse, qui fêtera se 30 ans cette année, a donné quelques explications dans un making of : "J'ai fait toute la démo et j'ai écrit la chanson quand j'étais à New York. Là, c'est un peu les derniers détails, les dernières voix qu'il nous fallait compléter. Je me suis inspirée de sons un peu disco. Dans le disco il y a ce truc-là d'espoir, de danse et en même temps super léger. Là, c'est une évidence".

Le 3 avril dernier, la star avait interprété "A Little More" en live lors d’une soirée organisée par la maison de haute couture afin de promouvoir la campagne de lancement du parfum en question "Chance Eau Splendide". Des vidéos du show avaient alors fuité sur les réseaux sociaux interrogeant sur cette musique inédite que beaucoup espéraient être les prémisses d'un nouvel album.