Alex Warren annonce un concert à Paris !

Après avoir conquis le monde avec ses ballades puissantes et émouvantes, Alex Warren est prêt à offrir au public parisien une soirée inoubliable. Le chanteur vient d’annoncer une tournée mondiale intitulée "Little Orphan Alex Live" avec un passage à l’Accor Arena de Paris, l’an prochain. Notez bien la date du 9 avril 2026 dans vos agendas.

La mise en vente des billets aura lieu le vendredi 26 septembre à 10h. Soyez prêts pour être sûrs de ne pas manquer le live de l'une des voix les plus prometteuses de sa génération.

L’incroyable ascension d’Alex Warren

Le parcours d'Alex Warren est une véritable success story. En début d'année, sa chanson "Ordinary" a littéralement fait fondre les cœurs et a connu un incroyable succès viral, notamment sur TikTok.

Mais l'artiste ne s'est pas arrêté là. En juin 2025, il a fait sensation avec la sortie de "On My Mind", une collaboration inattendue et puissante avec la célèbre chanteuse de BLACKPINK, Rosé. Fort de ce succès, Alex Warren a enchanté de nombreux fans avec son album "You'll Be Alright, Kid", dévoilé en juillet dernier.