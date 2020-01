Adele et Harry Styles sont-ils en couple?

Harry Styles aide Adele à aller mieux

La source proche d’Adele et Harry Styles a même précisé au magazine Woman’s Day que le chanteur aurait une influence très positive sur l’interprète de «Hello». La perte de poids impressionnante d’Adele, ces derniers mois, seraient en partie liée au soutien de son ami qui pourrait être devenu son amant.

Les deux artistes n’ont pour le moment pas réagi face à ces folles rumeurs. D’après l’entourage des chanteurs, Adele serait tombée complètement amoureuse d’Harry Styles, de six ans son cadet. «C'est encore un peu tôt, mais Adele a admis qu'elle avait craqué pour lui. Ils ont décidé de ne pas se mettre la pression et se sont jurés que si leur histoire ne fonctionnait pas, ils redeviendraient amis, car perdre Harry est la plus grande peur d'Adele», poursuit la source proche qui s’est confiée à Woman’s Day.

Adele va de l’avant après son divorce

Grâce à Harry Styles, Adele aurait donc réussi à passer à autre chose après son divorce avec Simon Konecki, en septembre 2019. La chanteuse et l’homme d’affaires britannique ont été en couple pendant sept ans et ont même eu un fils ensemble, Angelo, aujourd’hui âgé de 6 ans.

D’habitude très discrète quant à sa vie privée, Adele avait pourtant pris la parole au moment de la séparation. Dans un message posté sur Instagram, l’artiste a souhaité rassurer ses fans: «J’ai 31 ans, Dieu merci, put… ! Ma 30e année m’a éprouvée mais j’ai pris le dessus et je fais de mon mieux pour aller de l’avant (…) J’ai radicalement changé au cours des deux dernières années et je continue à changer. Ma 31e année va être une grande année et je vais la passer avec moi-même.»