Adele amincie: les secrets de sa perte de poids révélés?

Depuis le début de l’année 2020, le physique de la chanteuse Adele suscite la curiosité des fans. Et pour cause, l’interprète de «Hello» affiche désormais une silhouette très amincie. Selon les dernières informations, l’artiste aurait perdu pas moins de 18 kilos en quelques mois et ce, grâce à un rééquilibrage alimentaire.

Métamorphosée, Adele apparaît radieuse. Elle profite d’ailleurs de vacances aux côtés d’Harry Styles et James Corden sous le soleil des Caraïbes.

Mais alors, comment a-t-elle réussi à perdre autant de poids en si peu de temps? Dans le cadre d’une interview pour The Sun, Camila Goodis, une célèbre coach de stars, a donné quelques détails sur la perte de poids de la chanteuse britannique: «Je pense qu’elle n’aime pas faire de l’exercice, 90 % de ce changement réside sur une alimentation saine et équilibrée, en mangeant moins de calories par jour et en dépensant plus d'énergie.»

Adele a fait appel à un coach sportif

Mais en parallèle de son régime, Adele a toutefois tenu à préserver des entraînements sportifs. À son rythme. La chanteuse s’est ainsi entourée d’un entraîneur personnel à domicile, à Los Angeles: «Elle fait des séances de 60 minutes incluant du cardio, de l’entraînement en circuit et du Pilates», a poursuivi la coach.

Aujourd’hui, si la perte de poids fulgurante d’Adele suscite l’inquiétude des fans, la principale intéressée semble profiter pleinement de sa silhouette et de ce nouveau corps.