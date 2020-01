Le pourboire très généreux laissé par Adele et Harry Styles en vacances

Adele et Harry Styles ont décidé de passer la nouvelle année ensemble et de prendre des vacances dans les Caraïbes, plus précisément dans les îles d’Anguilla et de Saint Thomas. Entre baignades et repos, les deux chanteurs se restaurent aussi… pour le plus grand plaisir des serveurs!

Lors d’un dîner au Caribbean Fish Market, les deux amis ont laissé un conséquent pourboire au serveur qui s’est occupé d’eux, plus de 1 800 euros! De quoi ravir le restaurant de poisson puisque les deux stars ont laissé un montant quatre fois supérieur à la note initiale qui était de 423 euros.

Adèle très amincie!

Adele et Harry Styles sont régulièrement pris en photos par des fans et des paparazzis à l’occasion de leurs vacances communes. Sur ces clichés, la perte de poids d’Adèle est très visible.