Snoop Dogg : son pin’s est l’objet à avoir durant les Jeux Olympiques de Paris

Charismatique et disposant d’un capital sympathie hors-norme, le rappeur de la West Coast est devenu une des stars de ces Jeux, pour le plus grand bonheur des fans et des athlètes. L’artiste a même, pour l’occasion, un pin’s olympique à son effigie. Ces petits objets métalliques servent de monnaie d’échange aux athlètes qui s’affronte lors des épreuves. Une tradition qui remonte à l’année 1896.

Celui de Snoop Dogg dépeint le rappeur en train de sortir les anneaux olympiques de sa bouche, comme s'il soufflait des ronds après avoir fumé. Une référence à la direction artistique bien connue du rappeur.