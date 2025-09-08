ZEvent : combien d'argent chaque édition a-t-elle rapporté ? Tous les chiffres avant le record de 2025

Un nouveau record. La 9e édition du ZEvent, plus gros événement caritatif en ligne en France, s'est terminée dimanche soir avec une cagnotte de 16 179 096 euros pour huit associations œuvrant dans le domaine de la santé physique et mentale ainsi que pour les enfants malades. Lancé par un concert au Zénith de Montpellier jeudi soir, le marathon organisé par le streamer français ZeratoR et Dach avait officiellement débuté vendredi à 18 heures, diffusé sur la plateforme Twitch.

Plus de 47 millions d'euros récoltés

Au total, depuis sa création, le ZEvent a récolté plus de 47 millions d'euros pour des causes toutes plus louables les unes que les autres. Retour sur les premières éditions et sur l'impact grandissant de l'évènement solidaire montpelliérain.

2016 : 170 770 € pour l'association Save the Children

2017 : 451 851 € pour la Croix-Rouge française (aide aux sinistrés)

2018 : 1 094 731 € pour les Médecins Sans Frontières

2019 : 3 509 878 pour l'Institut Pasteur

2020 (contexte pandémique) : 5 724 377 € pour Amnesty International France

2021 : 10 281 606 € pour Action contre la faim

2022 : 10 182 126 € pour Sea Shepherd France, WWF France, Ligue pour la protection des oiseaux, The SeaCleaners et Time for the Planet

2024 : 10 145 881 € pour Les Bureaux du Coeur, Solidarité Paysans, Secours Populaire, Chapitre 2 et Cop1

Selon ZeratoR, l'argent récolté a par exemple permis à l'association Sea Shepherd d'acheter un nouveau bateau ou de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique.