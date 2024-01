« Star Academy »: Tayc est sous le charme de Candice après son élimination

Ce dernier, qui s’est récemment rendu au château de la « Star Academy » pour donner des cours de danse aux élèves, a décidé de reposter une photo du live de Candice en story en écrivant : « On va te faire briller ma Candice. » Une belle attention pour l’ex-académicienne qui interprétait l’un de ses titres, « Le Temps ». Tayc n’était d’ailleurs pas la seule célébrité, hier soir, à être séduite par sa voix. Ben L'oncle Soul s’est également rendu sur le live de Candice pour l’encourager.

« Star Academy » : l’hommage d’un académicien à Candice

Malgré son départ du château il y a quelques semaines, Candice reste toujours dans le cœur des académiciens. En particulier Julien qui a décidé lors des dernières évaluations de dédier sa chanson à l’ancienne élève. Pour illustrer leur amitié, il a choisi le titre « Count on me » de Bruno Mars, dont les paroles indiquent : « Tu peux compter sur moi comme 1 2 3. Je serai là. Et je sais quand j'en ai besoin, je peux compter sur toi comme 4 3 2. Et tu seras là. Parce que c'est ce que les amis sont censés faire. » Une jolie déclaration qui n’a pas manqué d’émouvoir Candice. En effet, dans sa story Instagram, la jeune femme a écrit « c’est bon je pleure. »

Rendez-vous ce samedi 20 janvier, sur TF1, pour savoir qui accédera à la grande finale de la « Star Academy ».