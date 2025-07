ZEvent 2025 : pourquoi Anyme ne fait-il pas partie des invités ?

Préparez-vous à un marathon de dons et de divertissement du 4 au 7 septembre 2025. Comme chaque année, des dizaines de streamers et créateurs de contenu se réuniront pour collecter des fonds au profit d'associations. En 2025, le ZEvent s'associe à la Fondation de France pour soutenir huit organisations, dont la Ligue Contre le Cancer et Le Rire Médecin.

Parmi les visages connus qui seront présents sur place, au Zénith Sud de Montpellier, on retrouvera des figures emblématiques comme Joyca et Mastu, aux côtés de Baghera Jones, Flamby, Domingo, Doigby, Zack Nani et Sylvain Lyve. En tout, 47 streamers animeront ces trois jours de live.

Et ce n'est pas tout ! Le ZEvent 2025 débutera par un concert le 4 septembre avec la présence exceptionnelle du groupe IAM, d'Alonzo et de Carbonne.

Cette nouvelle édition promet d'être exceptionnelle, notamment grâce à une nouveauté majeure : pour la première fois, n'importe quel streamer pourra participer à distance et récolter des dons via sa propre chaîne. De quoi présager cette année un nouveau record de dons. Pour rappel le ZEvent avait permis de récolter plus de 10 millions d'euros, l'an dernier.