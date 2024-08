Léon Marchand : ces stars qui le soutiennent aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Jusqu'à présent connu des amateurs de natation, le nageur Léon Marchand est désormais une star populaire. Et pour cause ! Le jeune homme de 22 ans a marqué les Jeux Olympiques de 2024 avec des performances exceptionnelles. En remportant trois médailles d'or et en établissant deux nouveaux records du monde, il est devenu une véritable légende de la natation.