Noholita annonce une heureuse nouvelle à ses fans

Il y a maintenant plus de deux ans, l’une des pionnières de l’influence digitale a quitté Paris pour réaliser l’un de ses rêves les plus fous : vivre à Ibiza. Une décision qui semble sourire à Noholita, puisqu’elle y a fait la rencontre de son compagnon et désormais futur mari, Nima.

La star des réseaux a partagé la nouvelle de ses fiançailles avec ses abonnés dans un carrousel de photos sur Instagram où on l'aperçoit avec la bague au doigt.

"I said YES !" peut-on lire en légende de son post. "Je suis un peu absente depuis quelques jours parce que je suis dans ma bulle de bonheur après un anniversaire incroyable et le plus beau des cadeaux…" écrit-elle en story sur fond d’image du couple fiancé.