Noholita quitte Paris pour réaliser l'un de ses rêves les plus fous

Cap vers le sud ! L'une des influenceuses françaises les plus cultes de la Toile s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Sur sa dernière vidéo postée sur Instagram, Noholita a révélé à ses 1 million d'abonnés une grande nouvelle : « Je suis tombée amoureuse d'une île. J'ai découvert qui j'étais vraiment là-bas (...) J'ai passé tous mes étés là-bas et j'ai compris que c'était le berceau de mon bien-être. Aujourd'hui, je réalise l'un de mes plus grands rêves. Mon plus grand rêve ».

Noholita déménage !

Après 10 ans de carrière, la star de la fast fashion a décidé de quitter la capitale pour « s'en aller vers le soleil ». Sur un fond musical, Camille Callen de son vrai nom, en a profité pour compiler les moments marquants de sa vie à travers cette vidéo. Et ainsi, revenir sur son histoire, qu'elle narre elle-même.