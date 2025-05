"Dans 12 jours…" : Juju Fitcats bientôt mariée à Tibo InShape, elle annonce une très bonne nouvelle

Aujourd’hui, le couple phare de la scène fitness française semblent enfin prêt à célébrer son union. La jeune animatrice de "La France a un incroyable talent" vient, en effet, de partager quelques détails croustillants sur les préparatifs de leur mariage sur son canal Instagram : "Madame dans 12 jours", révèle-t-elle avec un émoji de femme mariée.

Initialement prévu pour juillet 2024, le mariage devrait donc avoir lieu dans 2 semaines ! La raison de ce changement de plan ? "Pour la faire courte, on a eu beaucoup de boulot, que ce soit de son côté ou du mien, et on avait l'impression de bâcler un peu les préparatifs du mariage. On n'était pas concentré là-dedans et on trouvait ça dommage parce que techniquement, officiellement, on ne se marie qu'une fois dans sa vie", expliquait le YouTubeur sportif dans une vidéo. On a déjà hâte de découvrir les images de ce grand moment !