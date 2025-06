Marguerite (Star Academy) annonce sa première tournée

Marguerite : bientôt l’album ?

Si certains sont totalement euphoriques à l’idée de vivre cette tout première tournée, d’autres ont hâte de découvrir la suite. "Qui dit tournée, dit album", peut-on lire sur Instagram. Cette annonce d'une tournée laisse à penser que l'on peut d’ores et déjà imaginer un opus en préparation et une sortie imminente. De quoi créer un engouement encore plus fort auprès de sa fanbase. Sur son canal Instagram, Marguerite s’est d’ailleurs adressé à sa communauté de façon ironique : "Pour info je vais chanter LFLM (Les filles, les femmes, les meufs) dans toutes les langues pendant 1h20. J’espère que vous avez Duolinguo lol", écrit-elle. L’ex-académicienne de la promo 2024 devrait donc annoncer de nouvelles surprises dans les mois à venir.

La billetterie ouvre aujourd’hui à 12h.