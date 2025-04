Indochine : Nicola Sirkis et oLi dE SaT reviennent sur leurs toutes premières influences musicales

A l'occasion de leur passage chez Camille Combal, les deux musiciens ont également évoqué les artistes qui les ont inspirés avant même que ne se forme Indochine.

"Moi c'est David Bowie, commente Nicola Sirkis. Je n'avais pas cette prétention de dire : 'je veux faire comme lui', mais j'ai trouvé ça admirable. Et puis Patty Smith et le punk qui nous a aiguillés."



Quant à oLi dE SaT, qui a rejoint le groupe à la toute fin des années 1990, il se rappelle de sa toute première K7 audio : "c'était Depeche Mode, 'Speak and spell', et après Indochine", évidemment !