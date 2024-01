ASAP Rocky : le rappeur aux multiples talents qui a séduit Rihanna

En moins de 10 ans, ASAP Rocky s’est imposé comme une pointure du rap US. Reconnu et respecté, sa notoriété a largement dépassé les frontières de la scène musicale lors de sa rencontre avec la star Rihanna. A 35 ans, le rappeur originaire de New York cumule les succès et suscite l’impatience de ses fans qui attendent de pied ferme son nouvel album.

Une jeunesse difficile

Originaire de l'île de la Barbade, comme sa compagne, ASAP Rocky grandit dans les quartiers les plus populaires de la Big Apple, entre Harlem, le Bronx et Manatthan. Dès l'âge de huit ans, le jeune Rakim Athelaston Mayers de son vrai nom, se met à faire de la musique, notamment à rapper. Confronté à la violence de son quartier sur fond de trafic de drogue, ASAP Rocky connaît une enfance et une adolescence difficile.

Le CV d'ASAP

Au fur et à mesure, le style musical d'ASAP Rocky s'étoffe, sa plume aussi. Il oscille entre hip-hop alternatif, trap et cloud rap tandis que ses textes évoquent sa vision de la vie, ses réflexions philosophiques, mais aussi des anecdotes concernant le sexe, la drogue, les addictions, la rue ou encore l'argent... Largement reconnu, l'artiste signe quatre albums entre le début de la décennie 2010 et l'orée des années 2020 : « LIVE.LOVE.A$AP » (2011), « LONG.LIVE.A$AP » (2013), « AT.LONG.LAST.A$AP (2015) » et « TESTING » (2018). Entouré des grands de l'industrie du rap américain, il fréquente entre autre ILoveMakonnen, Skepta ou encore Kodak Black. Aujourd'hui, les fans attendent avec impatience « Don’t Be Dumb », le nouvel album du rappeur qui pourrait sortir en 2024. D'ores et déjà, ce dernier a dévoilé en juillet dernier le titre « Riot (Rowdy Pipe'n) » et l'impressionnant clip qui l'accompagne.

Parallèlement à sa carrière musicale, le rappeur connait également une ascension dans la mode. Il est mannequin et ambassadeur de nombreuses marques et multiplie les contrats publicitaires. Mais ce n'est pas tout, Rakim Athelaston Mayers possède par ailleurs un fort capital grâce à ses placements financiers dans l'immobilier et plusieurs autres business.