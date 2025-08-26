Millie Bobby Brown, Louis Tomlinson, Kylie Jenner… Ces stars devenues parents jeunes

Ils ont dit oui à la parentalité… et vite ! L'actrice Millie Bobby Brown vient tout juste d’adopter sa petite fille à l’âge de 21 ans. Comme elle, de nombreuses célébrités ont franchi le cap dès leurs jeunes années tandis que la moyenne d'âge des mères en France accueillant leur premier enfant s'établissait à 29,1 ans en 2023, selon l'Insee, contre 27,5 ans aux Etats-Unis.

Petit tour d'horizon des personnalités qui ont choisi d'accueillir un enfant la vingtaine à peine entamée, voire pas encore atteinte.

Millie Bobby Brown à 21 ans

Après avoir célébré leur mariage en mai 2024, l'actrice Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du chanteur Jon Bon Jovi, ont annoncé avoir adopté une petite fille.