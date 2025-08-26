Millie Bobby Brown, Louis Tomlinson, Kylie Jenner… Ces stars devenues parents jeunes

Ils ont dit oui à la parentalité… et vite ! L'actrice Millie Bobby Brown vient tout juste d’adopter sa petite fille à l’âge de 21 ans. Comme elle, de nombreuses célébrités ont franchi le cap dès leurs jeunes années tandis que la moyenne d'âge des mères en France accueillant leur premier enfant s'établissait à 29,1 ans en 2023, selon l'Insee, contre 27,5 ans aux Etats-Unis.
Petit tour d'horizon des personnalités qui ont choisi d'accueillir un enfant la vingtaine à peine entamée, voire pas encore atteinte.
Millie Bobby Brown à 21 ans
Après avoir célébré leur mariage en mai 2024, l'actrice Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du chanteur Jon Bon Jovi, ont annoncé avoir adopté une petite fille.
Sofia Vergara à 19 ans
En 1991, à 18 ans, Sofia Vergara épouse Joe Gonzalez, son compagnon depuis quatre ans. Le 16 septembre 1991, alors que la star de la série "Modern Family" a 19 ans, elle donne naissance à leur fils que le couple nomme Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara.
Lucky Blue Smith à 19 ans
Le mannequin Lucky Blue Smith est devenu papa pour la première fois le 26 juillet 2017 de la petite Gravity. Son ex-compagne, Stormi Bree Henley, en a profité pour partager une photo adorable sur Instagram.
Kylie Jenner à 20 ans
En février 2018, Kylie Jenner et Travis Scott donnaient naissance à leur tout premier enfant : une petite fille prénommée Stormi. Une surprise pour des millions d’internautes puisque l’influenceuse avait fait le choix de vivre sa grossesse dans le plus grand secret.
Reese Witherspoon à 22 ans
Reese Witherspoon a eu son premier enfant alors qu’elle n’était qu’au début de sa carrière d’actrice. En effet, la star de "Big Little Lies" a donné naissance à une fille, Ava, avec son ex-époux Ryan Phillippe, en pleine promotion des films "L’arriviste", "Sexe Intentions" et "Un coup d'enfer" en 1999.
Britney Spears à 23 ans
Le 14 septembre 2005, Britney Spears met au monde son premier enfant, Sean Preston, dont le père est Kevin Federline avec qui elle aura un second fils, un an plus tard.
Eminem à 23 ans
Née le 25 décembre 1995, Hailie Jade Scott est née de l'union d'Eminem avec Kimberly Anne Scott, qui ont divorcé en 2001 avant de se remettre ensemble, puis de se séparer à nouveau.
Louis Tomlinson à 24 ans
L’ex membre des One Direction a officialisé, en juillet 2015, la grossesse de son ex-petite amie Briana Jungwirth, une styliste originaire de Los Angeles. Après s'être fréquentés brièvement, ils avaient décidé de rester en bons termes mais ont finalement pris la décision d’élever leur fils ensemble.