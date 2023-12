Kylie Jenner & Travis Scott : qui a trompé qui ?

Lundi 4 septembre 2023, le tout Hollywood assiste au concert du siècle. Sur scène ce soir-là : Beyoncé qui célèbre son 42ème anniversaire. Et pour l'occasion, elle a invité un parterre de stars : Diana Ross, Kendrick Lamar, Adèle, Alicia Keys…, tous présents pour l’évènement.

Malgré la scène gigantesque et un décor spectaculaire, les regards et les téléphones se braquent vers la tribune VIP. Sous les yeux médusés des spectateurs, Kylie Jenner et Timothée Chalamet s’embrassent langoureusement… Les deux stars ensemble on ne s’y attendait tellement pas ! Surtout qu'à quelques mètres de là se trouve Travis Scott, l’ex de la jeune femme.

Kylie & Travis : entre eux, c’est les montagnes russes !

Revenons en arrière : le couple Kylie & Travis se forme une première fois en avril 2017, lors du festival de Coachella. À ce moment-là, la jeune Jenner vient juste de mettre fin à 3 ans de relation avec un autre rappeur célèbre : Tyga.

Dans les semaines qui suivent leur rencontre, Kylie décide de mettre sa vie entre parenthèses pour suivre Travis en tournée. Le nouveau couple se montre assez discret, ce qui alimente rapidement de nombreuses rumeurs. Sur les réseaux comme dans les médias, on s'interroge sur la solidité de ce duo… jusqu’à ce qu’une révélation fasse l’effet d’une bombe à Hollywood.

On est en septembre 2017, soit environ 4 mois après leur rencontre et à tout juste 20 ans, Kylie est enceinte de son premier enfant… Alors, ça, on ne s’y attendait pas ! Le 1er février 2018, la petite Stormi Webster, fille de Kylie et Travis, pousse son premier cri au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

L’année qui suit la naissance de Stormi, le duo participe aux plus grands événements de l’année. Ils présentent leur fille, passent leurs premières vacances en famille… Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes ! Mais le 1er octobre 2019, le drame : le couple annonce “faire un break”. Pendant un an, ils affichent une relation saine de co-parents, jusqu’à ce que des rumeurs les disent à nouveau ensemble.

Pour confirmer les spéculations, ils annoncent le 8 septembre 2021, la naissance d’un petit garçon qui arrivera le 2 février 2022. Avec ce deuxième bébé, on se dit que la relation de Travis et Kylie est enfin stabilisée. Et bien… non : six mois après, de nouvelles rumeurs de tromperie font surface, et le couple se sépare officiellement début 2023.

Mais qu’est-ce qui a poussé ce couple à se séparer, à se reformer, puis à se séparer de nouveau… ? Dans quel contexte leurs deux enfants Stormi et Aire sont-ils arrivés ? Pour le découvrir, écoutez le nouvel épisode de Gossip Love.