Met Gala 2024 : le défilé des couples les plus en vogue du moment

Le Met Gala est depuis longtemps l'événement phare de l'industrie de la mode, où les personnalités du monde entier, qui ont la chance d'être invitées, se réunissent pour célébrer l'art et la créativité. Cette année ne fait pas exception avec le dress code « Garden of Time » qui a inspiré des tenues audacieuses et des couples assortis sur le tapis rouge, dont certains ont captivé l'attention.

Damiano David & Dove Cameron

Le couple est ensemble depuis quelques mois. Après une première apparition officielle à la cérémonie des Grammy Awards en février dernier, le chanteur du groupe de rock italien Måneskin et l'actrice révélée par Disney ne semblent plus se quitter.