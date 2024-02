Découverts en 2021 grâce à l'Eurovision, les membres de Måneskin ont conquis le monde. Après avoir fait la première partie des Rolling Stones à Las Vegas et une centaine de concerts à travers le globe, dont Cannes où ils ont reçu le NRJ Music Award des artistes les plus diffusés en radio en France en 2023, le groupe rock italien a achevé sa tournée mondiale en décembre dernier.

En couple durant 6 ans

Depuis, les regards sont tournés vers le leader : Damiano David. Et pour cause ! Le célèbre rocker de la Botte a été en couple durant six ans avec l'influenceuse et activiste, Giorgia Soleri. Si en France, elle est peu connue, la jeune femme fait bouger les lignes en Italie concernant l'endométriose, les droits LGBT et raciaux. Sur Instagram, elle rassemble plus de 749 000 abonnés et a même participé à la version italienne de l'émission d'aventure Pekin Express.