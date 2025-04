Axel Marbeuf se livre un peu plus dans deux singles poignants

"Pour bien comprendre l’histoire, je vous conseille d’écouter dans un premier temps 'Pourquoi tu te fais du mal', qui sonne comme une dernière chance, puis 'Depuis toi' dans laquelle on arrive malheureusement trop tard", conseille l’ancien candidat de la Star Academy sur son compte Instagram avant d’ajouter : "J’espère que ces chansons vous permettront de mieux me connaître, moi et mon histoire."

Des singles poignants

"Pourquoi tu te fais du mal, oui dis le moi. Pourquoi tu te fais tout ça, je veux savoir. J’aimerais que tu te vois comme moi je te vois, dis, est ce que tu m’entends", peut-on l'entendre scander, accompagné d'accords de guitare, sur le premier morceau.