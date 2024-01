Inès Reg et Kevin Debonne divorcés mais toujours en bons termes

Depuis l’annonce choc du divorce d’Inès Reg et de Kevin Debonne en début de semaine, le public se pose de nombreuses questions sur les deux exs. Restent-ils en contact malgré la séparation ? Sont-ils en mauvais termes ?

L’humoriste est revenue sur ce bouleversement dans sa vie dans les colonnes de «Gala» à l’occasion de la conférence de presse sur la treizième saison de «Danse avec les Stars».

Comme elle l’avait déjà évoqué dans sa story Instagram, l’entente reste très amicale entre elle et son ex, malgré la séparation. «Ça va très bien, déclare Inès Reg à «Gala». Avec Kevin, nous avons été meilleurs amis, nous avons été mariés, mais nous nous sommes rendu compte que nous étions meilleurs amis, et ça se passe super bien.», a-t-elle confié.

Inès et Kevin ne sont donc plus un couple mais restent toujours très proches. «Je sais que ça étonne beaucoup de gens, car un divorce, c’est souvent très compliqué, mais Kevin, c’est mon meilleur pote, c’est ma famille, c’est mon collaborateur de tous les jours. C’est juste une suite d’histoire, sans les bisous mais toujours avec les accolades.», ajoute-t-elle.

Inès Reg : «C’est un magique souvenir»

Inès Reg avait annoncé être séparée de Kevin Debonne, en début de semaine, en Story Instagram, après six années de mariage. Son message expliquait : «Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C’est s’aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s’est aimés. On ne regrette rien. C’est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu’on a été, à l’endroit où l’on s’est dit oui.»

Les fans pouvaient également avoir accès à une vidéo des deux ex-amoureux, à Biarritz dans laquelle on les voyait se taper dans la main mais aussi se prendre tendrement dans les bras.

Une belle fin d’histoire d’amour pour les deux comiques.

Kevin Debonne : son adorable message à Inès Reg

Kevin Debonne ne s’est pas encore confié sur ce divorce mais n’a pas manqué de féliciter son ancienne amoureuse pour son rôle dans le film «Chien et Chat». Il a ainsi écrit en story Instagram, mardi dernier : «Inès Reg, bravo». Preuve supplémentaire de la bonne entente entre les deux exs.

Inès Reg sera très occupée ces prochaines semaines. Elle vient de rejoindre le casting de la saison 13 de «Danse avec les Stars» sur TF1. La jeune comédienne foulera le célèbre parquet de danse pour la première fois, le 16 février prochain.