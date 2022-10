De Seb la Frite à SEB : retour sur son ascension fulgurante

Seb la Frite: retour à ses débuts sur YouTube

C’est au début de l’année 2012 que Seb la Frite se lance sur cette plateforme. Sa première vidéo s’intitule "Les défis de Seb" : le jeune homme propose à ses abonnés de lui donner des défis qu’il réalisera. Dans les vidéos suivantes, Seb se filme en train de relever différents challenges : "Epic Cinnamon Challenge" (avaler une cuillerée de cannelle), "Le piment antillais" (manger un piment), "Chubby Bunny" (mettre dans sa bouche le plus de chamallows possible), etc. Ces vidéos rencontrent un succès immédiat et sont visionnées des centaines de milliers de fois. Un an plus tard, Seb atteint d’ailleurs les 100 000 abonnés.

Focus sur la série de vidéos "Ce mec..." et ses millions de vues !

Seb se fait connaître grâce à deux séries de vidéos : les analyses de paroles de chanson (Alizée, Tal, One Direction...) et "Ce mec..." qui caricature certains comportements dans des situations et des environnements variés.En octobre 2015, il publie la première vidéo de cette série, intitulée "Ce mec... devant un film", qui totalise plus de 9 millions de vues. Suivront "Ce mec... à La Poste" (7,5 millions de vues), "Ce mec... avec son téléphone" (14 millions de vues), "Ce mec... au restaurant" (12 millions de vues) ou encore "Ce mec... dans un ascenseur" (11 millions de vues).

SEB : de YouTube à la télévision

En août 2017, Seb la Frite s’essaie à de nouveaux formats de vidéos et publie "Séjour en Inde". Dans cette vidéo, qui dure 30 minutes, le jeune homme partage son carnet de séjour et filme sa rencontre avec le Dalaï-Lama. "C’était un voyage enrichissant, que ce soit culturellement ou humainement", explique Seb à la fin de cette vidéo visionnée 2 millions de fois. Deux ans plus tard, le vidéaste participe à une expédition scientifique et se rend dans une zone encore inexplorée de la Papouasie occidentale. Il est accompagné d’ornithologues et de spéléologues. Dans cette vidéo intitulée "SEB en Papouasie", Seb explique qu’il "avait envie de se prouver qu’il pouvait être un aventurier". Adapté à la télévision, le documentaire "La vraie aventure" est diffusé fin 2019 sur la chaîne de télévision TFX. À noter que cette même année, SEB se met en couple avec Léna Situations.

SEB, vidéaste... et musicien !

SEB est également un rappeur à succès ! Il a sorti plusieurs singles : "Métamorphose" et "WAW" en 2018, "Antistress", "Taedium" et "Flemme" en 2020, "Prends d’la vitesse" en 2021. Ces singles s’accompagnent de clips qui recensent des millions de vues. L’un des plus visionnés est "Taedium", avec plus de 4 millions de vues. Dans l’interview "Moonwalk" publiée sur YouTube en 2020, SEB explique : "L’objectif, c’est de faire de bons morceaux de musique. Je prends ça au sérieux. J’aime ça depuis toujours. J’ai envie de passer le cap." En 2021, SEB sort sa mixtape "Crash Test".