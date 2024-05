Inoxtag : le youtubeur serait parvenu au sommet de l’Everest

Il lui aura fallu un an de préparation et un mois d’ascension. Connu grâce à ses vidéos de gaming sur Minecraft et Fortnite, le vidéaste de 22 ans, Inoxtag, s’est lancé un incroyable défi il y a un an : escalader le Mont Everest. Un projet qu’il avait annoncé dans une vidéo Youtube de deux minutes. « Même si j’adore ma vie avec Internet, j’ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable », confiait-il à ses abonnés en leur donnant rendez-vous un an plus tard.

Pour venir à bout de ce challenge, il n’a pas hésité à se donner à 100%. Inès, de son vrai nom, a partagé plusieurs vidéos de sa préparation physique tout au long de l’année. En compagnie du guide de haute montagne, Mathis Dumas, il est notamment parti à la conquête du Mont Cervin, puis du Mont-Blanc, en août 2023. Une aventure qui avait agité la Toile et participé à le faire connaître en provoquant un vif élan de soutien envers le jeune homme.