Inoxtag en pleine ascension de l'Everest : ses fans se mobilisent sur TikTok

Il est allé conquérir le « Toit du monde ». À 22 ans, Inoxtag s’est fixé pour objectif de gravir le Mont Everest. Son aventure a débuté le 7 avril dernier, date à laquelle le vidéaste a partagé une vidéo pour faire ses adieux à sa communauté sous forme de journal de bord. « Il est désormais temps pour moi de me lancer dans une nouvelle aventure, et je ne reviendrai qu’après avoir atteint mon objectif », a-t-il promis à sa communauté. Malgré la peur, le jeune homme n’a pas caché son impatience de relever le plus grand défi de sa vie.

Pour mener son projet à bien, il a également indiqué qu’il prenait une « pause dans la publication de vidéos et de stories pour un certain temps ». Mais depuis son départ, la Toile s’affole. Il y a quelques semaines, l’application TikTok débordait de vidéos indiquant la mort du Youtubeur. Mais que tout le monde se rassure, bien qu’inactif sur ses réseaux, Inoxtag se porte bien.

Et face aux mauvaises ondes, les fans du créateur de contenus se sont empressés de publier diverses vidéos de soutien sous forme humoristique. « J'arrête de respirer pour donner de l'air à Inoxtag », peut-on par exemple découvrir sur TikTok. Une phrase qui a de quoi faire sourire et qui fait le buzz sur le réseau social.