Iris Mittenaere annonce sa séparation avec Diego El Glaoui

« C’est avec beaucoup de bienveillance et de respect que nous nous devons de vous annoncer que Diego et moi avons décidé de prendre des chemins différents, écrit Iris Mittenaere. Après plus de 4 années d’amour, la vie nous a éloignés, mais nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées », poursuit-elle notamment.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui avaient officialisé leur relation en septembre 2019, sur le tapis rouge du défilé Etam Live Show.