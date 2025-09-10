"Il y a eu un petit flirt mais…" : Michou se confie sur sa relation avec Lola Dumenil

Depuis sa rupture avec Elsa Bois, les moindres faits et gestes de Michou attisent la curiosité. Dans la soirée du 13 mai 2025, le YouTubeur avait été aperçu très proche de Lola Dumenil, ex-compagne de Florent Manaudou. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’emballent. Couple ou simple amitié ? La question était sur toutes les lèvres… Invité dans le podcast de LeBouseuh, ce dernier a enfin décidé de s'exprimer concernant la relation qu'il entretient avec la jeune femme.

"Il n'y a rien eu avec Lola. Si je dois être le plus honnête possible, je pense que le moment où on s'est vus le soir, il a eu un petit flirt mais en vrai, il n'y en avait pas eu avant", confirme le créateur de contenu avant d'avouer : "Mais il y avait un début, je pense."