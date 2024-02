Fin du LOAT : Joyca emménage dans son nouveau studio à Paris

Et dans sa valise, le youtubeur a emporté toute son équipe de production. « Il y a une raison professionnelle : la production des vidéos. Au sein de l’équipe, on a plein d’envies et beaucoup de choses se passent à Paris, donc j’avais envie d’expérimenter ça. Et puis personnellement, tout le monde est plus proche de sa famille ici », raconte-t-il pendant qu’il fait découvrir à ses abonnés son nouveau décor. Pour lui, ce nouvel endroit lui correspond parfaitement.

Joyca : « tout le reste ne change pas"

Dans sa vidéo, l’influenceur ne se contente pas de parler uniquement de son nouveau lieu de travail, il fait également des révélations concernant son équipe. Beaucoup d’internautes l’interrogeaient depuis plusieurs semaines sur l’absence d’Emma dans ses dernières vidéos. Il répond aujourd’hui en toute transparence : « Elle a décidé de quitter l’équipe pour réaliser un rêve qu’elle avait depuis 10 ans : faire un long voyage humanitaire ». Cette dernière est désormais remplacée par Mathieu, le meilleur ami de Joyca depuis 20 ans.

Concernant Mastu, Theodort ou encore Raska pas de panique, le youtubeur rassure une nouvelle fois ses fans : « Le LOAT est fini. Le bâtiment est fini oui, mais tout le reste ne change pas. Il y a finalement peu de choses qui vont changer si ce n’est encore plus de plaisir dans ce qu’on fait, l’aventure continue ». Il conclut d’ailleurs sa vidéo en donnant déjà rendez-vous aux abonnés : « on reprend les vidéos la semaine prochaine ! ».