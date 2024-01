Joyca, Mastu, Théodort… : fin du LOAT, trois ans après sa création

Ils font leurs adieux au LOAT. Joyca, Mastu, Linca, Raska, Hctuan et Theodort viennent d’annoncer la triste nouvelle à leurs abonnés. Les six stars montantes de YouTube et Twitch ont chacun publié sur leur compte une vidéo dans laquelle ils expliquent ne pas avoir renouvelé le bail du local qui se termine en mars 2024. La raison ? Le « Local of All Time » se trouve à Angers tandis que la majorité des tournages se déroule à Paris. « Si on continuait, on aurait dû renouveler le bail sur 3 ans à plein tarif. Ça coûtait très cher », explique Joyca avant de rassurer ses abonnés : « C’est juste la fin d’un local. Cette annonce ne change pas grand-chose, on va continuer à se voir. »