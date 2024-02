Grammy Awards 2024 : Miley Cyrus et son chéri partagent leur premier bisou public

Pour rappel, Miley Cyrus et son nouveau chéri ont été aperçus ensemble pour la première fois en 2021 lorsqu’il animait son émission spéciale sur NBC, « Miley's New Year's Eve Party ». Ils ont été photographiés se tenant la main dans les coulisses. Une source avait depuis confirmé au magazine People que les deux artistes avaient été amis avant de commencer à sortir ensemble. Maxx Morondo a même travaillé sur le dernier album de la chanteuse, « Endless Summer Vacation », participant à la réalisation des titres « Handstand » et « Violet Chemistry ».

La cérémonie sur NRJ Hits, le 5 février

En exclusivité en France, la 66ème cérémonie des Grammy Awards sera retransmise le lundi 5 février sur la chaîne NRJ Hits à 20h. Une rediffusion sera disponible dès le vendredi 9 février à 20h.