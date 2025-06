Inès Vandamme en couple avec Antoine Léger : "Je vais me marier avec lui"

Inès Vandamme est heureuse en amour. La partenaire de Jungeli dans Danse avec les stars partage la vie d'Antoine Léger depuis plus de sept mois et n'hésite pas à clamer son bonheur partout. Invitée de l'émission Twitch d'NRJ, l'animatrice de 33 ans n'a donc pas hésité à faire de nombreuses confidences sur son couple.

Si l'amour semble aujourd'hui couler de source entre Inès et Antoine, la danseuse confie que leur rencontre qui n'était pas forcément des plus romantiques. "Il n'y a pas eu de coup de foudre," admet-elle. Pourtant, le destin semblait déjà les lier. "On se suivait déjà sur les réseaux mais on ne s'était jamais rencontrés," révèle Inès.

Antoine, âgé de 26 ans, est un joueur de handball français qui évolue au sein de l'équipe de Tremblay. C'est lors d'un match que la certitude a frappé : "Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain de hand, je me suis dit : 'je vais me marier avec lui’."

"Je sais que c'est le bon"

En couple depuis sept mois, Inès Vandamme et Antoine Léger ont déjà franchi une étape importante en emménageant ensemble. Interrogée par Elliott sur sa franchise inattendue au sujet de sa relation, elle répond sans détour : "Oui parce que je sais que c'est le bon."

Une chose est sûre, Antoine Léger est l'homme idéal : "Le gars n'a pas de défaut", dit-elle avec un sourire.