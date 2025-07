Denitsa Ikonomova bientôt de retour dans Danse avec les stars ?

À quand le retour de Denitsa dans DALS ?

Mais alors ses fans reverront-ils un jour Denitsa Ikonomova sur le parquet de Danse avec les stars ? Interrogée à ce sujet par Gala, la danseuse de 38 ans répond avec parcimonie : "Je ne me ferme pas à la porte mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Si un jour j'en ressens le besoin, ou que je vois que les gens ont un grand engouement pour mon retour et que ça leur ferait extrêmement plaisir et que moi, j'ai le plaisir de retourner, pourquoi pas", a-t-elle affirmé.

N'en déplaise à certains, Danse avec les stars ne fait pas encore partie de ses priorités : "Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur ma fille et sur mes futurs projets."