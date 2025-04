Danse avec les stars : Eve Gilles réagit à son élimination

Une déclaration qui n’a pas manqué de toucher son partenaire. “Je voulais te dire que pour cette première saison, je ne pouvais pas rêver mieux. Tu t’es donnée à fond chaque semaine et forcément on est déçus de partir aujourd’hui mais comme tu l’as dit, on part sur notre meilleure prestation”, lui a répondu Nino Mosa.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Danse avec les stars ne s’attendaient pas à l’élimination de Miss France 2024 : “J’ai adoré ta prestation, pour moi c’était la plus belle de la soirée”, “Je ne comprends pas la note de Kamel, son défi était réussi”, “Une femme talentueuse qui aurait dû rester plus longtemps dans l’émission”, peut-on lire dans les commentaires.