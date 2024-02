« Danse avec les Stars 2024» : Inès Reg prête à tout pour faire gagner Christophe Licata

En avant pour les paillettes avec Inès Reg. La comédienne de 31 ans participera à la 13ème saison de « Danse avec les Sars » diffusée à partir du 16 février, sur TF1. L'humoriste reconnaît avoir néanmoins longuement réfléchi avant de se joindre à l’aventure.

« Au début, j’ai un peu hésité quand on m’a proposé. Et quand j’ai mis un pied dans la salle de danse, je me suis dit : "Tu ne t’es pas trompée ! " Donc je suis hyper contente. », confie-t-elle au magazine Télé 7 Jours. Une excitation qui s’accompagne également d’une once d’appréhension : « J’ai envie de mourir de stress ! Déjà, je vais danser sur TF1, à une heure de très grande écoute. Je vais être en robe, en collants, en talons, ce que je ne mets jamais dans ma vie de tous les jours. Mais je me dis qu’après le premier prime, ça ne sera que magique. », admet la jeune artiste.

Mais avant le fameux prime, Inès Reg a découvert qui l’accompagnera sur la piste de danse. Dans une vidéo d’annonce partagée par TF1, les fans ont pu voir la jeune femme se précipiter dans les bras de Christophe Licata avec une joie non dissimulée. « Oh [purée] je suis trop contente. Émotion 3000, je suis trop contente », s’est-elle écriée avant d’entamer un freestyle avec son danseur, mais surtout son ami.