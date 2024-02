Inès Reg : après « Danse avec les Stars », elle rejoint une autre émission de télé

Préparez-vous à voir l’infatigable Inès Reg très souvent sur vos écrans ces prochains mois. Déjà au casting de la nouvelle saison de «Danse avec les Stars», la jeune artiste française vient d’être confirmée dans le jury d’une autre célèbre émission de télé. Elle s’apprête, en effet, à rejoindre Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier dans «Mask Singer», sur TF1.

Des collègues qu’Inès Reg a hâte de retrouver. «Je trouve ça incroyable ! C’est aussi ce qui m’a attirée, ce jury, il en jette ! Il y a un délire de nouvelle et d’ancienne génération. Ce sont de vraies personnalités, des gens drôles.», a révélé l’humoriste en interview pour «Télé 7 Jours».

Celle qui a percé grâce à son sketch viral sur les paillettes avec son ex Kevin Debonne, est également pressée de mener l’enquête pour savoir quelle célébrité se cache derrière les fabuleux costumes de «Mask Singer». «En 2022, j’avais été invitée en tant qu’enquêtrice. J’avais adoré ça. J’adore les jeux, et là c’est un énorme jeu ! Donc je n’ai pas hésité une seule seconde.», ajoute Inès Reg.

Pour le moment, aucune information ne circule sur une date de diffusion de «Mask Singer». « Les amis on est pressés de vous retrouver. Je n’ai pas la date de diffusion… TF1 non plus ! », a révélé avec humour l’animateur de l’émission Camille Combal, sur X.