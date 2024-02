« Danse avec les stars » : une bande-annonce aux couleurs de « Barbie »

« Danse avec les Stars »: une bande-annonce tout en rose

Mais en attendant les nouveaux épisodes, la première bande-annonce a été dévoilée pendant la finale de la Star Academy. Sur la mélodie entrainante de « Dance The Night Away », juges et candidats se prêtent au jeu de la fête géante en plein air dans le décor de « Barbie ». Le ton est donné, vive le rose cette année.



Sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de débat, la vidéo est un véritable succès. Dans les commentaires, on peut lire : « Enfin ils ont rehaussé le niveau du casting et la bande-annonce à la sauce Barbie, top ! », « JEAN MARC DE RETOUR OMG OMG » ou encore « Waaaa le budget de fou ! On se croit vraiment dans Barbie ! ». Parmi les nouveaux apprentis danseurs, Roman Dodui a, lui aussi, laissé un commentaire plein d’humour, « Qui va avoir la chanson dans la tête pour les 12 prochaines heures ? ».

Après la « Star Academy », « Danse avec les Stars » s'annonce comme le nouveau rendez-vous de la semaine à partir du 16 février.