C’est officiel, Anyme confirme faire une pause dans sa carrière

Anyme appuie sur pause. Le streamer va se mettre en retrait d’Internet après avoir "pris pas mal de recul ces derniers jours", annonce-t-il en story sur son compte Instagram. Alors qu'il s'apprête à participer au GP Explorer 3 de Squeezie, l'étoile montante des réseaux sociaux français souhaite se ressourcer. "Je me rends compte que tout est allé très vite et je préfère arrêter au bon moment", explique ce dernier. Un choix qui semble mûrement réfléchi et qui agite d'ores et déjà ses millions d'abonnés.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre : "Prends soin de toi et reviens vite", "Personne ne s'y attendait", "J'aimerais que ce soit une blague", peut-on lire sur X (ex-Twitter).