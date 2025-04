Paola Locatelli dévoile comment elle est devenue pilote dans "Rapide"

Ce mercredi 16 avril, Paola Locatelli apparaît sur grand écran dans "Rapide", un film d’action dans lequel elle incarne Max, une jeune pilote de F1 prête à tout pour s’imposer dans un sport encore largement dominé par les hommes.

“C'était quelque chose d'assez fou et c'était incroyable pour moi, très challengeant”, confie-t-elle au micro de NRJ. Pour décrocher le rôle, la créatrice de contenu de 21 ans n’a rien laissé au hasard. “J’ai passé quatre essais. Pendant trois ou quatre mois, je n’ai pensé qu’à ça. Je ne voulais faire aucun autre casting… j’étais dans ma bulle.”

Paola à 120km/h

Pour se préparer, la jeune femme aux millions d'abonnés a suivi un stage au circuit Paul Ricard. À bord d’une vraie monoplace, alors qu’elle n’avait même pas le permis ! “On est vraiment à même le sol, donc on ne voit absolument rien, juste l’adrénaline et le danger”, se souvient-elle en découvrant les sensations extrêmes de la course automobile.

Et malgré les contraintes d’assurance (interdiction de conduire une F1), l'actrice a décidé de vivre l'expérience à fond en nous révélant quelques secrets de tournage : “Je suis dans le baquet 90% du temps, tractée par une voiture. Mais ça allait quand même vite ! La scène où je suis sur l’autoroute en Formule 3 ? J’allais à 120 km/h. C’était énorme.”

Et au-delà de l'action et de l'adrénaline procurées par ces sensations à haute vitesse, "rapide" est aussi une histoire d'amour. "C'est un amour impossible parce que même si on veut s'aimer, il y a quelque chose qui nous bloque, c'est la compétition", souligne encore la jeune actrice.