"Mission: Impossible – The Final Reckoning" : une nouvelle bande-annonce pour l’ultime mission d’Ethan Hunt

"Nos vies sont la somme de nos choix", indique sobrement le synopsis. Une phrase qui résume l’état d’esprit de ce chapitre final, annoncé comme le plus intense, le plus personnel et le plus risqué pour le personnage d’Ethan Hunt. Aux côtés de Tom Cruise, les fidèles de la saga répondent présents : Ving Rhames, Simon Pegg ou encore Rebecca Ferguson.

Après avoir enflammé la Croisette avec "Top Gun: Maverick", Tom Cruise fera-t-il son grand retour au Festival de Cannes pour présenter "Mission: Impossible – The Final Reckoning" ? Une chose est sûre : le huitième volet de la saga sortira au cinéma le 21 mai en partenariat avec NRJ.