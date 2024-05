« Top Gun » : la raison incroyable pour laquelle Tom Cruise a accepté le rôle de Maverick

Tom Cruise a d’abord refusé le rôle

Tom Cruise, âgé de 23 ans, à l’époque, aurait d’abord refusé le rôle, malgré un important cachet d’un million de dollars.

Le producteur Jerry Bruckheimer n'a pas despéré pour autant. Il a alors fait un pari risqué afin de convaincre la jeune star en devenir d’accepter. Afin de lui faire changer d’avis, le producteur a invité Tom Cruise à bord d’un jet F-14 piloté par Lloyd « Bozo » Abel. Ce dernier lui a offert une virée impossible à oublier.

Un tour en jet

Dans un entretien accordé à Variety, Jerry Bruckheimer raconte cet incroyable moment : « Ils l’ont emmené sur un F-14 et ont effectué toute sorte de cascades, pour le retourner et qu’il ne remonte jamais dans un cockpit. Mais ça a été tout le contraire. Il m’a appelé et m’a dit : ‘Jerry. Je veux faire ce film. J’adore.’ »

Une idée géniale qui a attisé la passion pour la vitesse et les scènes d’action de l’acteur. Une passion qui existe toujours aujourd'hui. C’est en effet le comédien qui réalise la plupart de ses cascades, même les plus périlleuses !