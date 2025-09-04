Lola Tung de "L’été où je suis devenue jolie" en couple ? : "Les rencontres amoureuses sont difficiles"

La vie sentimentale de Belly Conklin dans la série "L'été où je suis devenue jolie" est plus que tumultueuse. Mais qu’en est-il de son interprète Lola Tung ? L’actrice de 22 ans s'est récemment confiée sur ses amours et sur ce que son rôle lui a appris. Alors que la troisième et dernière saison de la série approche de son dénouement, le jeune comédienne a expliqué que la complexité des sentiments de son personnage lui a été très utile d’un point de vue personnel.

Dans un entretien accordé à "Nylon", Lola Tung a avoué que, tout comme pour beaucoup de jeunes adultes, sortir avec quelqu’un en 2025 est "difficile". Elle a révélé ne pas être une adepte des applications de rencontre, préférant que les choses se fassent "si ça doit se faire naturellement".

"Je ne suis pas une fille qui va sur les applications. Ça m'a toujours fait peur, même à l'université," a-t-elle ajouté.