Lola Tung de "L’été où je suis devenue jolie" en couple ? : "Les rencontres amoureuses sont difficiles"

La vie sentimentale de Belly Conklin dans la série "L'été où je suis devenue jolie" est plus que tumultueuse. Mais qu’en est-il de son interprète Lola Tung ? L’actrice de 22 ans s'est récemment confiée sur ses amours et sur ce que son rôle lui a appris. Alors que la troisième et dernière saison de la série approche de son dénouement, le jeune comédienne a expliqué que la complexité des sentiments de son personnage lui a été très utile d’un point de vue personnel.
Dans un entretien accordé à "Nylon", Lola Tung a avoué que, tout comme pour beaucoup de jeunes adultes, sortir avec quelqu’un en 2025 est "difficile". Elle a révélé ne pas être une adepte des applications de rencontre, préférant que les choses se fassent "si ça doit se faire naturellement".
"Je ne suis pas une fille qui va sur les applications. Ça m'a toujours fait peur, même à l'université," a-t-elle ajouté.
Lola Tung ne ferait pas les mêmes erreurs que Belly
Alors que le triangle amoureux entre Belly, Jeremiah (Gavin Casalegno) et Conrad (Christopher Briney) continue de passionner et de diviser les fans de la série, Lola Tung admet avoir appris une leçon importante grâce à "L’été où je suis devenue jolie" : "Certains hommes ont besoin de plus de temps pour grandir." Dans cet entretien, l’actrice appelle la jeune génération à ne pas se précipiter dans la vie ou dans les relations.
(Attention Spoilers) Dans la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie", les téléspectateurs voient Belly prendre un nouveau départ à Paris, après l'annulation de son mariage avec Jeremiah. Alors qu’elle cherche à s'éloigner de ses proches pour se retrouver, un rebondissement concernant l’un des frères Fischer pourrait bien tout remettre en question.
Rendez-vous mercredi 10 septembre 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française), pour découvrir le dixième épisode du show à succès.