"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 10 de la saison 3 ?

Ce mercredi 3 septembre, la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" a pris une nouvelle dimension avec la sortie de l’épisode 9. Belly a laissé Jeremiah, Conrad et ses amis derrière elle pour prendre un avion pour Paris. Les internautes se demandent désormais ce que la suite leur réserve.

La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue. Les nouveaux chapitres sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 10 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" sera donc disponible le mercredi 10 septembre 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).

Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"

Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion de tous les épisodes.

16 juillet : Épisodes 1 et 2

23 juillet : Épisode 3

30 juillet : Épisode 4

6 août : Épisode 5

13 août : Épisode 6

20 août : Épisode 7

27 août : Épisode 8

3 septembre : Épisode 9

10 septembre : Épisode 10

17 septembre : Épisode 11 (Dernier épisode de la série)