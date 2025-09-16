"L’été où je suis devenue jolie" saison 3 : pourquoi les fans espèrent des épisodes bonus

L’ultime saison de "L’été où je suis devenue jolie" sur Prime Video met les fans dans tous leurs états. Alors que l’épisode 11 de la série, diffusé ce mercredi 17 septembre, doit permettre de conclure les aventures de Belly, plusieurs théories affolent les internautes. A commencer par celle sur les potentiels épisodes bonus.

En effet, la série n’arrête pas de mettre l’accent sur le nombre 14 que les fans ont rapidement interprété comme le nombre d’épisodes que contiendrait réellement la saison 3. Et ils ont raison d’y croire. Car depuis la diffusion de la première saison de "L’été où je suis devenue jolie", Jenny Han s'amuse à distiller des indices partout dans son œuvre, et son public a pris l'habitude de les récolter pour les déchiffrer. Une stratégie utilisée par Taylor Swift depuis ses débuts et dont l’autrice est fan.

"L’été où je suis devenue jolie" : la saison 3 pourrait-elle compter 3 épisodes supplémentaires ?

En attendant d’en savoir plus, voici tous les moments où le nombre 14 est mentionné dans la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie". Attention, la suite de l’article continent des spoilers.