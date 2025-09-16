"L’été où je suis devenue jolie" saison 3 : pourquoi les fans espèrent des épisodes bonus

L’ultime saison de "L’été où je suis devenue jolie" sur Prime Video met les fans dans tous leurs états. Alors que l’épisode 11 de la série, diffusé ce mercredi 17 septembre, doit permettre de conclure les aventures de Belly, plusieurs théories affolent les internautes. A commencer par celle sur les potentiels épisodes bonus.
En effet, la série n’arrête pas de mettre l’accent sur le nombre 14 que les fans ont rapidement interprété comme le nombre d’épisodes que contiendrait réellement la saison 3. Et ils ont raison d’y croire. Car depuis la diffusion de la première saison de "L’été où je suis devenue jolie", Jenny Han s'amuse à distiller des indices partout dans son œuvre, et son public a pris l'habitude de les récolter pour les déchiffrer. Une stratégie utilisée par Taylor Swift depuis ses débuts et dont l’autrice est fan.
"L’été où je suis devenue jolie" : la saison 3 pourrait-elle compter 3 épisodes supplémentaires ?
En attendant d’en savoir plus, voici tous les moments où le nombre 14 est mentionné dans la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie". Attention, la suite de l’article continent des spoilers.
- Lors d’un flashback de Conrad, Belly porte un pull avec le nombre 14. Un haut qu’avait déjà la jeune femme dans la saison 2 mais pour les fans, ce clin d’œil est loin d’être une coïncidence.
- Le numéro de la porte d’embarquement du vol que prend Conrad pour rejoindre Belly à Paris est…le 14.
- Pour modifier son billet d’avion, le grand frère de Jeremiah doit payer 437$. À première vue, aucun lien avec le nombre 14. Pour autant, un internaute a montré que si on additionne ces chiffres (4 + 3 + 7), on tombe sur…14.
- Dans l’épisode 10, Belly se souvient de la date du jour: le 14 avril. Il s’agit certes du triste anniversaire de la mort de Susannah mais on retrouve encore ce nombre.
- Enfin, la théorie la plus folle mais qui mérite toute de même d’être mentionnée est que si la saison 3 contient réellement 14 épisodes, le final serait donc diffusé le 8 octobre. Et si on inverse le chiffre 8, on obtient le symbole infini. Comme le collier infini qu’offre Conrad à Belly dans la saison 1.
Il est important de préciser que rien n’a été confirmé de la part de Prime Video à ce stade mais l'emballement autour de ces détails prouve bien une chose : l'attente de l’épisode 11 est forte et le succès de la série "L’été où je suis devenue jolie" n’est plus à prouver.