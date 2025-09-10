“L’été où je suis devenue jolie” : quand sort l’épisode 11 de la saison 3 ?

Après trois saisons hautes en couleur, la série phénomène “L’été où je suis devenue jolie” s’apprête à tirer sa révérence sur Prime Video. Ce mercredi 10 septembre, l’épisode 10 a mis les fans dans tous leurs états. En effet, si l’on savait bien que Belly allait hésiter, sans doute jusqu’au dernier moment entre Jeremiah et Conrad, ce nouveau chapitre nous a tout de même permis d’avoir un premier élément de réponse. En effet, les dernières secondes de l’épisode montrent Conrad prêt à monter dans un avion en direction de Paris, laissant donc entrevoir des retrouvailles imminentes.

La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue. Les nouveaux chapitres sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 11, qui est aussi le dernier de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie", sera donc disponible le mercredi 17 septembre 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).

Vers une saison 4 de "L’été où je suis devenue jolie" ?

L’autrice de la saga, Jenny Han, a été claire : “L'été où je suis devenue jolie” n'aura pas de saison 4. Si cette nouvelle désespère les fans, les récents propos des responsables de Prime Video devraient néanmoins leur faire plaisir. Un spin-off ne sera en effet pas totalement impossible.

"Nous explorons actuellement de nouvelles pistes avec Jenny Han. Elle nous a présenté d'autres projets en rapport avec celui-ci. Une fois que la saison sera terminée, nous en discuterons et nous lui demanderons de faire son choix parmi les nombreuses idées qu'elle a proposées", confirme Vernon Sanders, responsable chez Amazon MGM Studios dans une interview à Deadline, avant d’ajouter "Pour l'instant, nous avons mis ces discussions de côté", explique Vernon Sanders. On croise les doigts !