L'été où je suis devenue jolie : l'interprète de Jeremiah répond aux haters

Alors que la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie" est sur le point de s'achever, l'acteur Gavin Casalegno, qui incarne Jeremiah Fisher, a révélé dans une récente interview être la cible de commentaires haineux de la part des fans qui n'apprécient pas son personnage.

Depuis la sortie de sa troisième saison, la série à succès de Prime Video, "L'Été où je suis devenue jolie", ne cesse de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Si le triangle amoureux entre Belly et les frères Fisher, Conrad et Jeremiah, passionne les fans depuis le début, la tension a atteint son paroxysme lors des derniers épisodes du show.

Une vague de commentaires malveillants a surtout visé un des personnages principaux : Jeremiah Fisher. Face à cette situation, l'acteur qui l'incarne, Gavin Casalegno, a choisi de s'exprimer dans une interview pour le New York Times.

Un acteur sous le feu des critiques

Depuis la première saison, les fans sont divisés entre la Team Jeremiah et la Team Conrad. Mais les événements de cette troisième et dernière saison ont exacerbé les réactions négatives. Le personnage de Jeremiah étant dépeint, par certains, comme un étudiant immature qui court après les conquêtes.

Gavin Casalegno a révélé que la haine envers son personnage est devenue si intense qu'il a dû cesser de consulter son compte Instagram. Il a pourtant réussi à prendre du recul, confiant que l'expérience était "assez comique". Le jeune comédien appelle les internautes à ne pas perdre de vue que tout cela n'est qu'une "fiction" et qu'il ne s'agit pas de lui. Il explique d'ailleurs : "Je pense qu'il n'y a pas un seul être humain au monde qui peut supporter la négativité émotionnelle à ce point."

Pour savoir si Belly dans "L'été où je suis devenue jolie" choisira Conrad ou Jeremiah dans le dernier épisode de la série, rendez-vous le mercredi 17 septembre sur Prime Video.