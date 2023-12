« Furiosa » : « L’expérience la plus spéciale de ma carrière », selon Chris Hemsworth

En quinze ans de carrière, Chris Hemsworth a imposé son physique avantageux dans plus de 30 films, parmi lesquels un rôle emblématique dans le MCU, celui de Thor. Un personnage qui l’a définitivement imposé à Hollywood après une série de désillusions qui ont engagé l’acteur australien à enchainer les rôles de peur de manquer.

« J’ai couru longtemps de projet en projet, juste pour éviter d’être au chômage ou cette peur du dernier job que tu feras », commentait-il en juin dernier au Hollywood Reporter pour clarifier ses précédentes déclarations sur son besoin de faire une pause dans sa carrière. Un recul décidé après l’éprouvant documentaire « Limitless », diffusé l’an dernier sur Disney +, dans lequel l’acteur a appris sa forte prédisposition à la maladie d’Alzheimer au détour d’un test génétique. Un véritable coup de massue.

Chris Hemsworth : « George Miller dépasse tout ce que j’aurais pu espérer »

Pas sûr cependant que le rythme effréné qu’il s’est imposé ces dernières années n’est pas émoussé sa passion de jouer. C’est en tout cas, ce qu’il semblait nous révéler en juin dernier, lors de la promotion de « Tyler Rake 2 ». Une passion que le tournage du très attendu nouveau volet de la saga « Mad Max », intitulé « Furiosa », est venu brutalement raviver. Tout comme sa rencontre avec l’inoxydable George Miller.

« J’ai déjà rencontré des gens qui étaient mes idoles et j’ai été un peu déçu, nous racontait Chris Hemsworth en juin dernier. Alors que George Miller dépasse tout ce que j’aurais pu espérer et rêver. » Voilà pour la rencontre avec l’emblématique réalisateur australien. Ensuite il y a l’univers Mad Max, dont la première bande-annonce impressionnante vient d’être dévoilée, et le rôle de Dementus que Chris Hemsworth interprète. Une sorte de machine à remonter le temps, un punch qui a réveillé le désir de cinéma de l'acteur, comme il nous l'a expliqué.

« Là où il m’a poussé à aller avec ce personnage, l’exploration que j’ai pu faire pendant l’expérience a vraiment revigoré ma passion pour ce métier. J’étais assez épuisé avant le film, et j’étais un peu inquiet quant à ma capacité à aller jusqu’au bout. Mais dès le premier jour, mon imagination a été stimulée par l’émerveillement et la fascination de l’enfant pour les histoires, l’art, le jeu et la performance que j’avais lorsque j’ai commencé. »

Bien que méconnaissable dans « Furiosa », la performance de Chris Hemsworth ne devrait donc pas passer inaperçue. Ce préquel du précédent volet de 2015 « Mad Max : Fury Road » est attendu de pied ferme par les fans en mai 2024.