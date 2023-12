« Furiosa » : la bande-annonce immanquable du nouveau Mad Max

Forcément un évènement. 45 ans après la sortie du premier Mad Max, la saga post-apocalyptique est toujours là et n’a rien perdu de sa vigueur. Bien au contraire. Une vitalité qu’elle doit à son maitre d’œuvre, l’inoxydable George Miller, toujours aux manettes de ce spectacle hors norme, plus impressionnant au fil des épisodes. Sorti en 2015, « Mad Max : Fury Road » a marqué les esprits autant qu’excité les spectateurs impatients de découvrir le prochain volet de la saga mécanique du réalisateur australien. Qu’ils se rassurent, la date approche. « Furiosa » sortira le 22 mai prochain au cinéma avec un casting de tout premier choix mettant en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, mais également Alyla Browne et Tom Burke.

Dévoilée ce jeudi, la bande-annonce de ce préquel de « Fury Road », qui raconte le destin du personnage interprété par Charlize Theron en 2015, n’a pas de quoi calmer l’impatience des fans. Renversantes, les premières images de ce nouveau volet confirment le statut de film parmi les plus attendus de l’année 2024.